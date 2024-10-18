В Санкт-Петербурге полицейские задержали подростка-лихача

Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга устроили погоняю за подростком без прав

Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга устроили погоняю за подростком без прав и задержали его после аварии, сообщает официальный Telegram-канал МВД России «МВД Медиа» .

В полицию Кронштадтского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что несовершеннолетний сын без разрешения отца уехал на иномарке.

Полицейские обнаружили автомобиль на дороге и потребовали остановиться. Однако 16-водитель попытался скрыться на скорости, несколько раз ударив попутные машины.

Автоинспекторы смогли скрутить парня только после того, как он врезался в ограждение. Вместе с ним в машине находились три девушки. Прав у лихача не оказалось.

Нарушителя задержали и вызвали к нему родителей.