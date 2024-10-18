В Санкт-Петербурге полицейские задержали подростка-лихача
Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга устроили погоняю за подростком без прав
Сотрудники ГАИ Санкт-Петербурга устроили погоняю за подростком без прав и задержали его после аварии, сообщает официальный Telegram-канал МВД России «МВД Медиа».
В полицию Кронштадтского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что несовершеннолетний сын без разрешения отца уехал на иномарке.
Полицейские обнаружили автомобиль на дороге и потребовали остановиться. Однако 16-водитель попытался скрыться на скорости, несколько раз ударив попутные машины.
Автоинспекторы смогли скрутить парня только после того, как он врезался в ограждение. Вместе с ним в машине находились три девушки. Прав у лихача не оказалось.
Нарушителя задержали и вызвали к нему родителей.