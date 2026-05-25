В Санкт-Петербурге катер с шестью людьми на борту потерял ход на Неве

В Санкт-Петербурге частный катер потерял ход в акватории Невы вечером 24 мая. У судна заглох двигатель, когда оно двигалось в районе Троицкого моста, сообщает « Фонтанка ».

В это время на борту находились шесть человек, из которых четверо — дети. Помощь оказал проходивший мимо прогулочный корабль — он отбуксировал катер к берегу.

По словам очевидца, люди забрались на крышу судна. В этот момент мимо проплывали «две лодки с мигалками».

В результате медицинская помощь никому не потребовалась.

