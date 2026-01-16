В Саяногорске неизвестные расстреляли собаку дротиками со снотворным и увезли

В Хакасии неизвестные расстреляли собаку дротиками со снотворным и увезли. Жители забили тревогу из-за исчезновения своей любимицы, сообщает «Подъем» .

Инцидент произошел 14 января в одном из Дворов Саяногорска. По словам местной жительницы, собака, которую зовут Лисичка, жила в этом дворе уже 7-8 лет.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин вышли из машины. Затем один из них достает предмет, похожий на пистолет, и производит несколько выстрелов в собаку, которая находилась у жилого дома. После выстрелов Лисичка пытается спрятаться от мужчин за припаркованными автомобилями.

«С самого начала она ощенилась, щенков раздали, а ее стерилизовали, всем двором скинулись. Ее и прививали, и подкармливали, и лежанка у нее своя была <…> Это кошмар, это ужас, мне очень больно от этого», — рассказала Анастасия.

Женщина добавила, что Лисичка отпугивала отпугивала бродячих собак и бездомных, а также провожала людей на работу и встречала детей со школы. Собака никогда не была агрессивной и знала всех жителей двора.

Местные жители предполагают, что любимицу двора могли забрать сотрудники коммерческой компании по отлову. Лисичку вывезли в другой районе, где и выпустили. Саяногорские зоозащитники подтвердили, что такая практика есть.

