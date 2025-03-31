В руке не метла: дворник-онанист испугал жителей московского ЖК

В одном из столичных жилых комплексов дворник занимался онанизмом вблизи детской площадки. Жильцы многоэтажки вызвали полицию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в понедельник днем в ЖК «Метрополия» на юго-востоке Москвы.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина спрятался за мусорным баком и занимается самоудовлетворением, глядя на детскую площадку, на которой находятся женщины с детьми.

Извращенец был замечен из окна квартиры. Прибывшие на вызов сотрудники полиции задержали дворника и увезли в отдел для дальнейшего разбирательства.

По словам очевидцев, в настоящее время правоохранители разыскивают свидетелей. В первую очередь опрашивают родителей, которые находились на детской площадки в момент инцидента.