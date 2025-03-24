В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр

сегодня в 06:29

В Ростове-на-Дону спасатели тушат загоревшийся торговый центр, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Происшествие произошло на Будённовском проспекте. Загорелся фасад здания ТЦ «Галерея Астор».

Предположительно, пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор», сообщает Telegram-канал Mash.

Огонь охватил 500 квадратных метров и может перекинуться на соседнее здание. Информации о пострадавших нет.

Ранее ночью в понедельник горело здание на Центральном рынке в Великом Новгороде. Его потушили.