В Ростове-на-Дону загорелся торговый центр
В Ростове-на-Дону спасатели тушат торговый центр
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В Ростове-на-Дону спасатели тушат загоревшийся торговый центр, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Происшествие произошло на Будённовском проспекте. Загорелся фасад здания ТЦ «Галерея Астор».
Предположительно, пожар начался с ночного клуба «Ля Мажор», сообщает Telegram-канал Mash.
Огонь охватил 500 квадратных метров и может перекинуться на соседнее здание. Информации о пострадавших нет.
Ранее ночью в понедельник горело здание на Центральном рынке в Великом Новгороде. Его потушили.