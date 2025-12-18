В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА ВСУ на судно есть погибшие
В результате атаки БПЛА ВСУ на судно в порту Ростова-на-Дону погибли и пострадали люди, сообщил глава города Александр Скрябин.
По его словам, сейчас ведется тушение возгорания на танкере. Отмечается, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.
«К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — отметил он.
В результате атаки Вооруженных сил Украины в порту Ростова-на-Дону повреждено судно.
Кроме того, в результате воздушной атаки Вооруженных силы Украины поврежден строящийся многоэтажный дом. В соседнем Батайске загорелись два частных дома.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.