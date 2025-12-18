сегодня в 02:53

В Ростове-на-Дону после атаки БПЛА ВСУ на судно есть погибшие

В результате атаки БПЛА ВСУ на судно в порту Ростова-на-Дону погибли и пострадали люди, сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, сейчас ведется тушение возгорания на танкере. Отмечается, что разлива нефтепродуктов удалось избежать.

«К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие», — отметил он.

В результате атаки Вооруженных сил Украины в порту Ростова-на-Дону повреждено судно.

Кроме того, в результате воздушной атаки Вооруженных силы Украины поврежден строящийся многоэтажный дом. В соседнем Батайске загорелись два частных дома.

