В российском селе пять школьниц легли под поезд ради фото

В Курганской области пять подружек в возрасте 10-16 лет легли на рельсы и делали кадры для соцсетей, пока на них мчался поезд. Машинист успел применить экстренное торможение и школьницы не пострадали, но ими заинтересовалась полиция, сообщает Mash .

Трагедия едва не произошла в курганском селе Щучье. Там пять приятельниц решили снимать контент для соцсетей прямо на железнодорожных путях, по которым ехал грузовой состав. Девочки «улеглись на рельсы» и стали фотографироваться, но вскоре оказались в опасной близости от поезда.

Машинист успел экстренно остановить состав. Предварительно, девочки не пострадали.

Вскоре к участницам опасной фотосессии наведались правоохранители. В итоге на родителей нарушительниц составили административные протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Старшей из подруг предстоит отвечать по закону самостоятельно.