В российских регионах наблюдают «НЛО»
Спиралевидный предмет пролетел в небе российских регионов
Фото - © Спиралевидный предмет пролетел в небе российских регионов
В Центральной России заметили необычный светящийся объект спиралевидной формы, пишут местные Telegram-каналы.
Явление наблюдали жители Ростовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.
Отмечается, что объект находится в космосе.
Возможно, это ракета-носитель Ariane 6, которая была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане, предполагают очевидцы.
Ранее объект, похожий на комету, пронесся над рядом российских регионов.