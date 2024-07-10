В российских регионах наблюдают «НЛО»

Явление наблюдали жители Ростовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей.

Отмечается, что объект находится в космосе.

Возможно, это ракета-носитель Ariane 6, которая была запущена с космодрома Куру во Французской Гвиане, предполагают очевидцы.

Ранее объект, похожий на комету, пронесся над рядом российских регионов.