В России зарезан знахарь Леша-Колдун, лечивший криминальных авторитетов баней

В Свердловской области от удара ножом скончался народный знахарь, которого называли Леша-Колдун. Покойного «очень уважали» в преступной среде, он лечил местных криминальных авторитетов, сообщает E1.RU .

20 лет назад знахарь был связан с ОПГ «Синие» и ворами в законе. Позже Алексей «открыл в себе экстрасенсорные способности» и начал помогать людям, говорит один из его знакомых.

«Потом ему от бабушки перешли способности к целительству и он уже не занимался ничем таким. Дядя Леша реально вылечивал людей, по себе знаю. Опухоли, расстройства всякие», — сказал человек, посещавший Лешу-Колдуна.

Знахарь лечил клиентов с помощью бани, молитв и воды. Он помогал людям бесплатно, утверждает его бывший пациент.

«Он мог тебя ни о чем не спрашивать, а просто ты садился напротив и он сам рассказывал, что тебя тревожит и что надо сделать», — добавил собеседник журналистов.

По факту смерти Леши-Колдуна возбуждено уголовное дело.