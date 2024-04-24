В России заочно осудили командира ВСУ за авианалет на брянскую нефтестанцию

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Командира ВСУ заочно осудили в РФ на 18 лет за атаку на брянскую нефтестанцию

Украинский командир Евгений Булацик заочно осужден в России на 18 лет лишения свободы. По версии следствия, он отдал приказ сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию в Брянской области в первые месяцы СВО, сообщает «Вечерняя Москва».

Еще 30 апреля 2022 года Брянскую область атаковали фронтовые бомбардировщики Су-24м. Следователи считают, что пилоты выполняли приказ Булацика, который распорядился сбросить авиабомбы на нефтеналивную станцию.

Ущерб от атаки по брянской нефтестанции составил не менее 11 млн рублей.

Командира Булацика заочно судили в России по статье о совершении теракта. Украинского военного приговорили к 18 годам лишения свободы, доложили в Следственном комитете.