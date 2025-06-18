В России зафиксировали «радиосигнал Судного дня» после посадки Boeing E-4B

Пользователи интернета начали говорить о том, что «самолет Судного дня» Boeing E-4B приземлился на авиабазе Эндрюс вблизи Вашингтона. Особый интерес вызвал выход двух зашифрованных радиосообщений от станции УВБ-76 в России, а причины полета неизвестны, сообщает «Царьград» .

Стоит отметить, что данный самолет имеет стратегическое значение и обеспечивает поддержку президента США и высшего военного командования. Более того, Boeing E-4B должен управлять державой в условиях глобального конфликта, в том числе в ядерную войну. У самолета имеются системы защиты от электромагнитных импульсов, и он может оставаться воздушным командным центром прямо в воздухе до недели.

Известно, что ранее подобный полет ВВС США организовывали в ответ на атаку 11 сентября 2021 года. Нынешняя причина запуска остается неизвестной.

Тем временем в России зафиксировали необычное событие. Радиостанция УВБ-76, также называемая в сети «радиостанцией Судного дня», 17 июня передала два зашифрованных сообщения. Содержание их аналитики пока не смогли открыть, но, отмечается, что подобные сигналы часто привлекают внимание специалистов по глобальной безопасности.