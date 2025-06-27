В России за день произошли три нештатные ситуации с воздушными судами

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Росавиация расследует три авиационных инцидента в разных регионах России

Росавиация начала расследование трёх авиационных происшествий, случившихся в разных частях страны, сообщили в пресс-службе ведомства.

Во всех случаях обошлось без пострадавших, но повреждения техники и обстоятельства инцидентов требуют тщательного разбирательства.

Вертолёт RA-27143 авиакомпании «Газпром авиа» совершил аварийную посадку в Ржевском районе Тверской области. По предварительным данным, причиной стал птицеудар — пернатые попали в двигатель воздушного судна.

«Повреждения устанавливаются, но, к счастью, никто не пострадал. Обстоятельства происшествия сейчас изучает прокуратура», — сообщили в транспортной прокуратуре.

Инцидент классифицирован как незначительный.

Частный самолёт RA-3219G совершил жёсткую посадку в Чаинском районе Томской области. Этот случай уже признан серьёзным инцидентом. Пилота оперативно эвакуировали спасатели на вертолёте Ми-8 и передали медикам. Его состояние сейчас уточняется.

В аэропорту Сочи произошло столкновение двух пассажирских лайнеров: Boeing 737-800 авиакомпаний Utair (RA-73498) и NordStar (RA-73256). По предварительным данным, крыло одного самолёта задело хвостовую часть другого.

«Никто из пассажиров и членов экипажей не пострадал. Сейчас оценивается причинённый ущерб», — сообщили в аэропорту.