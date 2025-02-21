В России в обход закона продают немаркированную жидкость для вейпов

Несмотря на законодательные запреты, нелегальная торговля жидкостями для электронных сигарет процветает все равно процветает. Предприниматели, пренебрегающие нормами безопасности, распространяют поддельную продукцию с единственной целью — получение максимальной выгоды, пишет РЕН ТВ .

При появлении правоохранительных органов нелегальные торговцы стремительно скрываются, осознавая причину визита полиции, хотя до этого уверенно реализовывали свой сомнительный товар. Журналистам удалось выявить несколько торговых точек в Забайкалье и в Москве, где торговцы, не имея представления о составе продаваемой продукции, были застигнуты врасплох.

«Розница — это слону дробина. Нелегальный опт — это основная проблема. Одна оптовая точка на каком-нибудь торгово-ярмарочном комплексе, которая снабжает всю Россию через челноков, которые приезжают закупаться — вот это проблема», — уточнил председатель МОО «Национальное сообщество потребителей никотина» Дмитрий Владимиров.

Законодательные изменения начнут действовать через семь дней — с 1 марта 2025 года. Юридическим лицам, игнорирующим установленные нормы, грозят серьезные финансовые санкции размером до двух миллионов рублей.