В России в обход закона продают немаркированную жидкость для вейпов
Несмотря на законодательные запреты, нелегальная торговля жидкостями для электронных сигарет процветает все равно процветает. Предприниматели, пренебрегающие нормами безопасности, распространяют поддельную продукцию с единственной целью — получение максимальной выгоды, пишет РЕН ТВ.
При появлении правоохранительных органов нелегальные торговцы стремительно скрываются, осознавая причину визита полиции, хотя до этого уверенно реализовывали свой сомнительный товар. Журналистам удалось выявить несколько торговых точек в Забайкалье и в Москве, где торговцы, не имея представления о составе продаваемой продукции, были застигнуты врасплох.
«Розница — это слону дробина. Нелегальный опт — это основная проблема. Одна оптовая точка на каком-нибудь торгово-ярмарочном комплексе, которая снабжает всю Россию через челноков, которые приезжают закупаться — вот это проблема», — уточнил председатель МОО «Национальное сообщество потребителей никотина» Дмитрий Владимиров.
Законодательные изменения начнут действовать через семь дней — с 1 марта 2025 года. Юридическим лицам, игнорирующим установленные нормы, грозят серьезные финансовые санкции размером до двух миллионов рублей.