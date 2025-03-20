В России суд обязал «дропа» вернуть миллион пенсионерке, обманутой мошенниками

Суд взыскал с «дропа» 1 млн руб для 87-летней нижегородки, обманутой мошенниками

В Нижегородской области суд взыскал более миллиона рублей в пользу пожилой жительницы Сарова, которую обманули телефонные мошенники. Правоохранители добились, чтобы средства вернул «дроп» — держатель банковской карты, на которую потерпевшая переводила свои деньги, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на нижегородскую прокуратуру.

Летом 2024 года с пенсионеркой связались телефонные мошенники, убедившие ее перевести деньги на «безопасный счет». В итоге 87-летняя женщина отправила более 940 000 рублей по номеру карты, продиктованному аферистами. Осознав обман, пожилая нижегородка пошла в полицию.

Позже удалось установить владельца банковской карты, на которую обманутая женщина отправляла деньги. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании украденных средств и процентов с владельца карты.

В итоге суд одобрил исковое заявление и взыскал в пользу пенсионерки 1 057 000 рублей.