В России совместили дроны и ПВО
FPV-дроны прошли тестирование по защите гражданского аэродрома в России
Российские FPV-дроны «Джокер-10» успешно прошли тестирование по защите гражданского аэродрома, пишет РИА Новости.
FPV-дроны испытали на радиотехническую совместимость с устройствами летного объекта.
Сотрудников аэродрома научили мониторить воздушное пространство с помощью FPV и ликвидировать аппараты-нарушители, рассказал агентству руководитель компании-разработчика ЦКБР Дмитрий Кузякин.
Инженер добавил, что с помощью беспилотников можно и отпугивать птиц.
«FPV-охрана и ПВО — это новая реальность». — резюмировал Кузякин.