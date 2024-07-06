В России совместили дроны и ПВО

сегодня в 05:48

FPV-дроны прошли тестирование по защите гражданского аэродрома в России

FPV-дроны испытали на радиотехническую совместимость с устройствами летного объекта.

Сотрудников аэродрома научили мониторить воздушное пространство с помощью FPV и ликвидировать аппараты-нарушители, рассказал агентству руководитель компании-разработчика ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Инженер добавил, что с помощью беспилотников можно и отпугивать птиц.

«FPV-охрана и ПВО — это новая реальность». — резюмировал Кузякин.