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В России совместили дроны и ПВО

FPV-дроны прошли тестирование по защите гражданского аэродрома в России
Происшествия

Российские FPV-дроны «Джокер-10» успешно прошли тестирование по защите гражданского аэродрома, пишет РИА Новости.

FPV-дроны испытали на радиотехническую совместимость с устройствами летного объекта.

Сотрудников аэродрома научили мониторить воздушное пространство с помощью FPV и ликвидировать аппараты-нарушители, рассказал агентству руководитель компании-разработчика ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Инженер добавил, что с помощью беспилотников можно и отпугивать птиц.

«FPV-охрана и ПВО — это новая реальность». — резюмировал Кузякин.