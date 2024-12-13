В России школьник написал сочинение про неонациста, убившего таджикскую девочку

В Нижегородской области семиклассник упомянул известного русского неонациста Дмитрия «Кислого» Боровикова в сочинении на тему «Кем вы восхищаетесь». После этого директриса заявила на мальчика в полицию, сообщает NewsNN со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам информатора, такое сочинение ребятам задали написать на английском языке. Предположительно, 14-летний юноша описал Боровикова как российского неонациста, неоязычника, экстремиста и убийцу людей другой расы.

Позже ноутбук школьника проанализировали и выяснили, что он читал информацию о неонацистских группировках. Сам автор сочинения, которое дошло до полиции, проживает в благополучной семье и не состоит на учетах.

После вспыхнувшего скандала подросток объяснил, что хотел пошутить, а текст сочинения нашел в интернете.

Судя по данным из открытых источников, Дмитрий Боровиков был известен под прозвищем «Кислый». Это неонацист, которого называют организатором убийства восьмилетней таджикской девочки Хуршеды Султоновой, произошедшего в 2004 году в Санкт-Петербурге. «Кислый» также был исполнителем убийств на расовой почве, его объявляли в международный розыск с пометками «особо опасен» и «при задержании может оказать активное сопротивление».

Боровиков погиб в 2006 году, когда он напал на полицейских, пытавшихся его задержать. На момент смерти неонацисту был 21 год.