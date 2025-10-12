В России разыскивают «коллекционера голых девушек»

Пикап-коуча разыскивают за тайную съемку девушек, с которым он встречался, а также размещение этих материалов в его канале в Сети, сообщает Baza .

Мужчина добавлял сделанные скрытно фото и видео в свои порно-курсы. Пострадавших от него могут быть десятки.

Одна из жертв, 31-летняя женщина познакомилась с ним через приложение. Первое свидание у них прошло идеально. Но на втором мужчина постоянно пытался потрогать новую знакомую, настоял на фото вместе, говоря, что хочет сохранить его «на память».

Когда он отошел, то женщина нашла в его перчатке скрытую камеру. Тогда она стала искать информацию о новом знакомом. Оказалось, что он — пикап-тренер. В Сети был обнаружен видеоролик, где мужчина рассказывал про «психологические техники воздействия на женщин». И там он также разместил и фрагменты с последней встречи.

На эту историю откликнулось около 20 девушек. Кто-то вспомнил «романы» с пикапером, которые закончили унижениями и газлайтингом, кто-то — странные разговоры, а также постоянное давление с его стороны. Кроме того, несколько женщин поделились, что все еще проходят терапию из-за пережитого.

Последняя жертва пикапера готовится написать заявление в полицию.

