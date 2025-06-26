В России произошел сбой в работе сайта и приложения РЖД

Произошел сбой в работе сайта и мобильного приложения РЖД. Россияне жалуются, что не могут войти в личный кабинет, сообщается на сайте Downdetector .

Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Орловской, Свердловской и Псковской областей. Пользователей беспокоит сбой на сайте и в мобильном приложении.

«Приложение РЖД выдает на любой запрос: „Сервер не отвечает, попробуйте выбрать другую дату“. Не работает ни с мобильным интернетом, ни с Wi-Fi», — сообщает один из комментаторов.

На сбои чаще всего жалуются пользователи Android (64,2%). Также жалобы поступили от пользователей iOS (16,9%), Windows (13,5%) и Mac OS (4,7%).