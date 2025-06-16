В Барнауле неизвестный попытался поджечь маслозавод. Директор предприятия считает, что поджигатель — бывший сотрудник, который уже угрожал устроить пожар и был уволен после кражи 11 тонн масла, сообщает Baza .

Происшествие случилось 15 мая на территории маслозавода, находящегося на улице Тракторная. Изначально в МЧС считали, что пожар произошел из-за короткого замыкания, однако позже появилась другая версия.

Директор предприятия, 37-летний Александр, изучил камеры видеонаблюдения и выяснил, что на завод проникал неизвестный. На видеозаписи попало, как человек в капюшоне ходил по заводу и распылял легковоспламеняющуюся смесь, после чего совершил поджог.

Александр считает, что поджог мог совершить только его бывший сотрудник, 48-летний Денис. По словам директора, в 2024 году мужчина три месяца проработал на предприятии, после чего украл с завода 11 тонн масла. За год разбирательства украденные тонны продукта так и не были найдены.

По оценкам директора, из-за поджога предприятию нанесен ущерб на 3 млн рублей — завод перестал работать, поскольку сгорел щиток, с помощью которого управляют всей электроникой. Александр обратился в полицию, однако Денис отрицает все обвинения.