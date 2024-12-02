В России и США произошел сбой в работе Telegram

Пользователи из России и США пожаловались на сбой в Telegram

Пользователи из разных российских городов пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram. Жалобы приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Челябинска и Казани, а также из американских Нью-Йорка и Сан-Диего, сообщает сайт Downdetector , ведущий мониторинг сбоев.

Пользователи начали заявлять о неполадках в работе приложения после 18:00 по московскому времени. У большинства обратившихся мессенджер не работал, другие также жаловались на проблемы с получением сообщений и функционирование приложения.

1 декабря в России произошел сбой в работе мессенджера Viber.

На прошлой неделе россияне жаловались на сбой у провайдеров. Обратившиеся заявляли о проблемах с интернетом и мобильной связью.