В Рязанском училище ВДВ десантник убил командира во время прыжка с парашютом

В элитном Рязанском высшем воздушно-десантном училище (РВВДУ) имени генерала В. Ф. Маргелова десантник убил своего командира, который участвовал в спецоперации. Молодой человек, как считает следствие, связал стропы основного и запасного парашютов жертвы перед совершением прыжка, сообщает « Коммерсант ».

Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего Илью К., учившегося в РВВДУ. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Молодой человек, предположительно, виновен в смерти своего 24-летнего командира Ивана С.

Погибший отслужил срочную службу в 2019 году. Затем пошел на контракт в 108-й десантно-штурмовой полк и продолжил карьеру там. В РВВДУ попал в 2022 году.

Совместно с соратниками Иван С. служил в зоне спецоперации. Получил медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За боевые отличия». Мужчина погиб 3 июня.

Инцидент случился во время учебного прыжка из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. Специалисты осмотрели снаряжение Ивана С. после смерти. Выяснилось, что основной и запасной парашюты не раскрылись, поскольку были связаны отрезками строп грузового парашюта.

Военный следственный отдел СКР по Рязанскому гарнизону открыл уголовное дело из-за убийства. В совершении преступления признался однокурсник погибшего, рядовой Илья К.

Молодой человек сделал это после того, как у него и иных курсантов взяли образцы ДНК. Клетки эпителия Ильи К. нашли на стропах двух парашютов.

Следователи считают, что курсант убил Ивана С., поскольку вместе с другими одногруппниками подвергался «насилию и унижению» со стороны командира. Погибший стал заместителем командира взвода в январе 2025 года.