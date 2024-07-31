В Риме из-за мощного пожара в районе холма Монте-Марио эвакуируют людей

СМИ: пожар в районе холма Монте-Марио в Риме перекинулся на припаркованные авто

В Сети распространились видео мощного пожара в районе холма Монте-Марио в Риме, из-за которого уже пострадали несколько автомобилей и происходит эвакуация людей из рядом стоящих домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету La Repubblica.

На опубликованных кадрах видны языки открытого огня и клубы черного едкого дыма, который как туман стелется по району. Известно, что от пожара уже пострадали несколько машин. Есть вероятность, что огонь может перекинуться и на другой припаркованный транспорт.

Спасатели эвакуируют местных жителей в безопасную зону. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Что именно горит в Риме и по какой причине, не сообщается. Все обстоятельства случившегося уточняются компетентными органами.