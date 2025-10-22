В результате взрыва в Копейске погибли четыре человека
В результате взрыва в Копейске погибло четыре человека, еще несколько пострадало, сообщил губернатор Челябинской области Александр Текслер в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало», — сообщил он.
По его словам, версия прилета БПЛА не подтверждается.
Ранее в Сети появилось видео пролета вражеских беспилотников в небе над Челябинском.
После того как в Сети распространилась информация об атаках на Челябинск и Копейск, Александр Текслер Telegram-канале сообщил, что в Копейске действительно произошел взрыв.
