В результате ударов Ирана погибли шесть человек в ОАЭ

С 28 февраля в результате ударов Ирана погибли 6 человек в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны королевства.

Кроме того, в ОАЭ пострадал 131 человек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.