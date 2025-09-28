В результате стрельбы в церкви в Мичигане погиб человек

В церкви города Гранд-Бланк в американском штате Мичиган произошла стрельба, в результате которой погиб человек, сообщает РИА Новости .

Кроме того, пострадали 10 человек. Их госпитализировали в местные больницы.

Подозреваемым оказался 40-летний мужчина. Он проживал неподалеку в расположенном неподалеку городе Бертон. Известно, что преступник въехал в здание церкви на машине, после чего вышел и открыл стрельбу по прихожанам.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали подозреваемого.

Ранее три человека погибли, восемь получили ранения во время массовой стрельбы, которую устроил неизвестный в Саутпорте в американском штате Северная Каролина.

