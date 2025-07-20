В результате обстрела со стороны ВСУ в Донецке пострадал многоквартирный дом

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины пострадал многоквартирный дом, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале .

Повреждения получил многоквартирном доме по улице Университетской. В частности, пострадали фасад, балконы, оконные блоки.

Кроме того, повреждены фасад находящегося напротив православного храма и контактные троллейбусные линии.

Ранее ТАСС сообщал, что украинские боевики нанесли удар ракетами по центру Донецка. Также был поврежден травматологический центр. Прозвучали несколько громких взрывов.