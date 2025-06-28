В результате обстрела Горловки пострадал мирный житель

сегодня в 22:19

В результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале .

По его словам, в результате обстрела в Никитовском районе мужчина получил ранение средней степени тяжести. Сейчас пострадавшему оказывается помощь.

Отмечается, что 28 июня Вооруженные силы Украины 5 раз атаковали Горловку, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные БПЛА.

Ранее газета «Известия» опубликовала видео с последствиями удара украинских боевиков из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР).