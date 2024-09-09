В результате авианалета Израиля на Сирию погибли четыре человека
В результате авианалета Израиля на Сирию погибли четыре человека, 15 ранены, пишет ТАСС.
«Четыре человека погибли и 15 получили ранения из-за авиаударов ВВС Израиля по объектам в сирийской провинции Хама», — сказано в сообщении со ссылкой на радиостанцию Sham FM.
Ранее сообщалось о серии израильских авиаударов по целям в Дамаске, Тартусе и Хомсе.
Госагентство Сирии сообщало что ПВО отражает атаку на объекты в центральном регионе страны.