В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб один человек

При атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь погиб мирных житель, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб 30-летний мужчина, который, скорее всего, находился во время атаки на одной из улиц в районе Камышового шоссе», — сообщил он.

Он получил осколочное ранение головы и грудной клетки от падения осколов от сбитого БПЛА. «Скорая» оперативно прибыла на место, бригада проводила реанимационные мероприятия, однако спасти мужчину не удалось.

Ранее в Севастополе над морем при отражении воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили 5 воздушных целей.

