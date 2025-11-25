В результате атаки БПЛА в Геленджике пострадал один человек

В результате атаки БПЛА в селе Кабардинка Геленджика пострадал один человек, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Кроме того, 2 частных дома получили повреждения.

Пострадавший мужчина во время отражения атаки был на улице. Он получил ранение ноги ниже колена. Пострадавшего увезли в больницу.

Во втором доме из-за падения обломков беспилотника произошел пожар.

В ночь на 25 ноября в Сочи временно приостановили работу аэропорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.