сегодня в 23:39

В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два человека

При падении обломков сбитых украинских БПЛА над Воронежем пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Отмечается, что у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы.

Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир.

По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».

