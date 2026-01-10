В результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два человека
При падении обломков сбитых украинских БПЛА над Воронежем пострадали два человека, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.
Отмечается, что у мужчины — осколочные ранения, у женщины — травма головы.
Ранее сообщалось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Воронеже. Взрывной волной повреждены минимум пять квартир.
По словам местных жителей, раздались более 30 взрывов над городом. По предварительной информации, город был атакован дронами типа «Лютый».
