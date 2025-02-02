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В реке Потомак в Вашингтоне, куда упал самолет, нашли тело мужчины

Спасатели нашли тело неизвестного мужчины в реке Потомак, куда упал самолет авиакомпании после столкновения с военным вертолетом в Вашингтоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Newsweek.

Как пишет издание, власти заявили, что смерть мужчины не связана с авиакатастрофой.

Проводится расследование.

Авиакатастрофа в Вашингтоне произошла 29 января. Военный вертолет врезался в пассажирский самолет, который заходил на посадку в Национальном аэропорту Рейгана. Оба летательных аппарата рухнули в реку Потомак.