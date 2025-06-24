В регионе РФ ввели карантин из-за подозрений на африканскую чуму свиней
Mash: в селах Омской области ввели карантин из-за предположительной АЧС
Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори
В селах Моховой Привал и Захаровка Омской области ввели карантин, предположительно, из-за выявления смертельной африканской чумы свиней (АЧС). Животных, подхвативших инфекцию, увозят на убой, сообщает Mash.
Вспышку заболевания выявили в Муромцевском муниципальном районе. Специалисты работают над тем, чтобы не допустить распространения предполагаемой АЧС.
Прочие подробности ситуации в статье не приводятся.
Африканской чумой свиней болеют только домашние или дикие свиньи, в том числе мини-пиги. Человек не может заболеть такой инфекцией или заразиться ей от животных.