В Раменском ликвидировали торфяной пожар

12 октября на территории лесного фонда Московской области обнаружили один пожар. Местные жители заметили очаг возгорания торфа в шести километрах от поселка городского типа Кратово Раменского муниципального округа и позвонили по номеру 112. Информацию передали в региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса.

Пожар ликвидировали 12 сотрудников лесопожарных формирований с помощью пяти единиц техники. Причиной возгорания стало нарушение гражданами правил пожарной безопасности.

Подозреваемых в поджогах устанавливают, ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для привлечения виновных к ответственности.

За поджог, приведший к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штрафы для физических лиц достигают 60 тыс. рублей, для должностных лиц — 110 тыс. рублей, для юридических лиц — 2 млн рублей. Также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.