В районе «Зоны 51» в Неваде зафиксировали 16 загадочных землетрясений

сегодня в 17:01

За неделю у «Объекта 52» произошло более 100 подземных толчков

В пустыне Невады рядом с военными объектами «Зона 51» и «Объект 52» зафиксирована серия землетрясений. За сутки произошло 16 толчков магнитудой выше 2,5, сообщает «Царьград» со ссылкой на британскую газету The Daily Mail.

По данным Геологической службы США, за последние сутки в этом районе произошло 16 землетрясений магнитудой более 2,5. Всего за неделю специалисты зафиксировали свыше 100 сейсмических событий.

Как отмечает издание, речь идет о районе так называемого «Объекта 52», который вместе с «Зоной 51» входит в крупный испытательный комплекс. По данным газеты, на базе десятилетиями могли проводить испытания экспериментальных самолетов и разработки в сфере ядерного оружия.

Авторы также обратили внимание на совпадение: серия землетрясений началась на фоне старта военной операции против Ирана.

Официальных заявлений о связи этих событий не приводится.

