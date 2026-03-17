В Пушкино росгвардейцы задержали мужчину с ножами

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 29-летнего жителя Ивантеевки, который прыгал по крышам автомобилей и угрожал прохожим ножами во дворе на Московском проспекте в Пушкино. Мужчину в состоянии опьянения передали полиции, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования получил сообщение о противоправных действиях в одном из дворов на Московском проспекте. По словам очевидцев, мужчина с двумя ножами в руках вел себя неадекватно, прыгал по крышам припаркованных машин и угрожал прохожим расправой, после чего скрылся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил новый полицейский участок в Котельниках и пообщался с правоохранителями, дружинниками и местными жителями.

«Спасибо ребятам, которые здесь дежурят, а также дружинникам, помогающим им в патрулировании — вы делаете важную работу. Снять беспокойства всегда легче, если действовать в едином ключе. Мы также дополнительно усилили программу по видеонаблюдению, сегодня важно использовать все технические средства — и распознавание лиц, и мониторинг», — заявил Воробьев.