В Псковской области доярка зарезала парня прямо в кровати с любовницей

В Псковской области доярка местного сельхозпредприятия зарезала своего парня кухонным ножом, застав его в кровати с любовницей, а потом сдалась правоохранителям, сообщает SHOT .

Драма разыгралась около 1:00 среды в поселке Бежаницы. Девушка неожиданно вернулась домой, где обнаружила своего возлюбленного — 42-летнего Игоря — в кровати с эффектной брюнеткой. Возвращение девушки стало шоком для любовников.

Доярка в состоянии аффекта ринулась на кухню, взяла нож и пырнула изменника в грудь. Любовница запаниковала, что станет следующей жертвой, но девушка пришла в себя и вызвала сотрудников полиции.

К сожалению, Игорь скончался, а ревнивицу задержали. Ранее она была несколько раз судима, в том числе за грабеж.