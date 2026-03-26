В Прокопьевске проверяют псевдоюристов за кредиты клиентам

В Прокопьевске следователи начали проверку после сообщений о мошенничестве при оказании юридических услуг. Двух женщин подозревают в том, что они вынуждали клиентов оформлять кредиты, сообщает Сiбдепо .

Поводом для проверки стали публикации в соцсетях. В них говорится о двух женщинах, которые предлагали помощь с расселением из аварийного жилья.

По данным следственного управления, за денежное вознаграждение они могли склонять граждан к оформлению кредитов с использованием поддельных документов. Информацию выявили в ходе мониторинга Сети.

Проверка проводится по статье о мошенничестве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам будет принято процессуальное решение.

