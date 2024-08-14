В Приволжье перевернулись вагоны с удобрениями
Пять вагонов с азотными удобрениями сошли с путей в Самарской области
Фото - © Пять вагонов с азотными удобрениями сошли с путей в Самарской области/Приволжская транспортная прокуратура
Пять вагонов с азотными удобрениями сошли с железнодорожных путей в Самарской области, сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Происшествие произошло вечером в среду на станции Жигулёвское море.
«Произошел сход с рельс пяти вагонов, из которых три вагона опрокинулись на бок. Вагоны с грузом — удобрение азотное», — сказано в сообщении ведомства.
Движение транспорта нарушено не было, пострадавших нет, уточнили в прокуратуре.