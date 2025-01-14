В Приморском крае амурский тигр растерзал 53-летнего рыбака

В Приморском крае проводится проверка по факту гибели 53-летнего мужчины в результате нападения амурского тигра, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Трагедия произошла накануне вблизи населенного пункта Зимники. Предварительно, местный житель отправился на рыбалку, в ходе которой на него напал амурский тигр. Тело со следами нападения зверя обнаружил сын погибшего. При этом в тот момент опасный хищник находился поблизости.

На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого были найдены следы, указывающие на то, что тело было перемещено животным.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза для установления всех обстоятельств произошедшего.