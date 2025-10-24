В Приморье требуют 3 млн рублей компенсации с подростка за нападение на школьницу

Семья школьницы из Приморья требует взыскать 3 млн рублей с 14-летнего подростка, который в апреле воткнул ручку в глаз однокласснице, сообщает RT .

Мать пострадавшей отметила, что подростку уже исполнилось 14 лет, и по закону он может нести ответственность за компенсацию вреда. Однако на момент происшествия ему было 13 лет, поэтому уголовная ответственность ему не грозит.

Адвокаты нападавшего пытаются оспорить требование о компенсации. По словам матери девочки, защита настаивает, чтобы выплату осуществляли родители школьника, так как он сам не имеет дохода.

После инцидента семья пострадавшей переехала во Владивосток. У девочки опустилось верхнее веко, ей, возможно, потребуется сложная операция. Сейчас она учится в другой школе, у нее психологическая травма. Мать пострадавшей сказала, что у дочери случилась истерика при встрече с мальчиком, похожим на напавшего.

Ранее женщина также поведала, что мальчик неоднократно обижал ее дочь до нападения.

