В Приморье питбуль соседа искусал мать с сыном при попытке решить детский конфликт

Во Владивостоке мужчина специально натравил бойцовского пса на соседку и ее сына

В Приморском крае владелец питбуля использовал собаку как оружие против соседки и ее ребенка. Женщина хотела мирно обсудить ситуацию с травлей ее 11-летнего сына местным подростком, но в итоге попала в больницу, сообщает «112» .

Когда женщина постучала в дверь соседей во Владивостоке, вместо нормального разговора отец обидчика спустил бойцовую собаку. Мать героически прикрыла своего сына, получив множество укусов.

Агрессивное животное порвало одежду женщины. При этом избежать травм у ребенка не получилось, питбуль набросился и на мальчика. В итоге попытка решить детский конфликт по-взрослому закончилась настоящей трагедией.

Пострадавшая уже обратилась в правоохранительные органы с жалобой, однако пока никаких действий не последовало. Местные жители утверждают, что владелец животного продолжает выгуливать своего пса без поводка и намордника, не проявляя никакого беспокойства по этому поводу.