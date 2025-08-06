В Приморье гидроциклист сбил подростков на сапборде и скрылся

Две девочки госпитализированы после столкновения в Японском море

Трагический инцидент произошел в акватории Японского моря в Хасанском районе Приморья, где мужчина на гидроцикле совершил наезд на сапборд с двумя несовершеннолетними. После столкновения виновник покинул место происшествия, не оказав помощи пострадавшим, сообщает kp.ru .

По информации Минздрава региона, обе девочки были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Одну из них после осмотра врачей отпустили домой, в то время как состояние второй оценивается как средней тяжести — рассматривается вопрос ее экстренной транспортировки вертолетом во Владивосток для специализированного лечения.

Прокуратура Приморского края взяла на контроль расследование уголовного дела. Очевидцы сообщают, что первую помощь пострадавшим оперативно оказал случайный свидетель происшествия до прибытия медиков.

Местные власти и правоохранительные органы ведут активный поиск скрывшегося гидроциклиста, чьи действия квалифицируются как оставление в опасности и нарушение правил эксплуатации маломерных судов.