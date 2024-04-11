В пригороде Нальчика заблокировали бандитов, которые открыли огонь по силовикам

В садовом товариществе в пригороде Нальчика заблокировали бандитов, которые открыли огонь по силовикам на предложение сдаться, сообщает РИА Новости.

Национальный антитеррористический комитет добавил, что в Кабардино-Балкарской республике провели оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых получили данные о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью бандитов удалось заблокировать на территории садового товарищества «Насып».

Для того, чтобы обеспечить безопасность жителей, начальник управления ФСБ по региону ввел правовой режим КТО.

Режим контртеррористической операции ввели на территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарской Республики.