В пригороде Киева дважды произошли взрывы
В Вышгороде Киевской области дважды прозвучали взрывы
В Вышгороде Киевской области дважды прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.
О последствиях взрывов информации нет.
Сейчас в Киеве, Киевской области объявлена воздушная тревога.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены воздушной опасности работают также в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.