В пригороде Киева дважды произошли взрывы

В Вышгороде Киевской области дважды прозвучали взрывы
Происшествия

В Вышгороде Киевской области дважды прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

О последствиях взрывов информации нет.

Сейчас в Киеве, Киевской области объявлена воздушная тревога.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, сирены воздушной опасности работают также в Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях.