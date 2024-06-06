В пригороде армянского Еревана прогремел мощный взрыв на заправке

В Сети распространилось видео взрыва в пригороде Еревана рядом с городом Абовян на заправочной станции, пишет Telegram-канал SHOT .

По предварительной информации, заправочная станция взорвалась на трассе Ереван — Севан. По словам очевидцев, зарево от мощного пожара видно за несколько километров от места происшествия.

Что стало причиной взрыва, устанавливается. На месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

Ранее в Харьковской области рядом с железнодорожным вокзалом взорвалась автозаправочная станция. Воздушной тревоги в регионе в это время не было.