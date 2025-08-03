В Польше украинца заподозрили в совершении диверсий на севере страны

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности начали расследование в отношении 36-летнего гражданина Украины по имени Игорь Г., которого подозревают в совершении диверсий на водных объектах на севере страны. Украинец, предположительно, повредил водозаборные сооружения в Сопоте, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Rzeczpospolita.

По информации польского издания, за неделю до инцидента в Сопоте подозреваемый предпринял попытку проникновения на другой объект водной инфраструктуры, но был вынужден скрыться после появления случайного прохожего. Агентство внутренней безопасности Польши считает, что оба случая связаны с одним и тем же человеком, на что указывает ряд доказательств.

Следствие продолжает выяснять все обстоятельства предполагаемых диверсионных актов на территории северной Польши. По данным местной прокуратуры, расследование касается инцидента, произошедшего 15 июля 2025 года в Сопоте, когда была повреждена водопроводная система.

Полиция Сопота под надзором местной окружной прокуратуры расследует это дело как потенциальную угрозу жизни и здоровью большого количества людей, а также имуществу значительной стоимости. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.