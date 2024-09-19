В Польше ищут провокатора, пугающего взрывами валов в подтопленных районах

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава начала разыскивать провокатора, который угрожал жителям подтопленных районов взрывами валов, защищавших население от паводков, сообщает Lenta.ru .

«Был замечен человек, одетый в военную форму, который делал вид, что посещает валы в разных местах, и сообщил, что они будут взорваны», — рассказал Туск в эфире «Польского радио».

При этом, по его словам, польские силовики не могут идентифицировать личность злоумышленника. В настоящее время лишь известно, что провокатор был одет в военную форму.

Сильнейшие наводнения в Евросоюзе начались 13 сентября из-за обрушившегося шторма «Борис». Они затронули страны Центральной и Восточной Европы. Власти Польши посчитали наводнение самым сильным с 1997 года. В результате ЧП в ЕС погибли 8 человек.