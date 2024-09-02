В Подольске самокатчик задел шлагбаум и врезался в столб

Ночью 1 сентября в подмосковном Подольске самокатчик случайно задел шлагбаум и на большой скорости врезался в столб, сообщается на Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

Момент аварии попал на видео. На опубликованных кадрах видно, человек на самокате движется по территории со шлагбаумами, но, проезжая мимо одного из них, задевает за край оградительной конструкции, после чего теряет управление.

На большой скорости самокатчик врезался в столб. К нему тут же подбежал другой самокатчик, который ехал параллельно с ним.

Судя по дате с камеры наблюдения, все произошло 1 сентября в 00:34 на улице Ленинградской в районе дома № 21.