В подмосковных Бронницах автобус опрокинул памятник трактору

Необычное ДТП произошло в подмосковных Бронницах с участием пассажирского автобуса. Водитель не справился с управлением и задел памятник трактору, который установлен на Советской улице. Фото происшествия появилось в Telegram-канале «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что водитель пассажирского автобуса задел памятник «Трактор Универсал-2 ВТЗ», когда, предположительно, разворачивал транспорт. В итоге на корпусе автобуса осталась вмятина, а сам трактор упал с постамента и опрокинулся на крышу.

Были ли в момент необычной аварии пассажиры внутри автобуса, не уточняется. Что стало причиной аварии, теперь предстоит выяснить компетентным органам.

Сбитый монумент представляет собой трактор модели «Универсал-2 ВТЗ». Производство этой техники осуществлялось на протяжении 1934–1940 годов на ленинградском предприятии «Красный Путиловец», а затем, с 1944 по 1955 год, на Владимирском тракторном заводе.

